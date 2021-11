Trübes Wetter mit Regen und Wolken in Nordrhein-Westfalen

Es wird stark bewölkt und regnerisch in Nordrhein-Westfalen. Der Mittwoch beginne mit Nebel, der sich am Vormittag auflöse, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Tagesverlauf nehmen die Wolken zu, von Süden nach Nordosten verbreitet sich Regen. Im äußersten Nordwesten bleibt es überwiegend trocken. Die Temperaturen erreichen maximal 6 bis 10 Grad. Die Bewölkung hält in der Nacht zum Donnerstag an. Die Temperaturen fallen auf 5 bis 2 Grad, vereinzelt bildet sich Frost in Bodennähe.

Am Donnerstag wird das Wetter wechselhaft. Es bleibt stark bewölkt, gebietsweise fallen Schauer. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 6 und 9 Grad.