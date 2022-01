Trübes Wetter setzt sich in neuer Woche fort

Das Wetter in Nordrhein-Westfalen bleibt in der kommenden Woche trüb.

Am Montag werde es dabei zunächst noch windig sein, teilte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag mit. Vor allem im Bergland könne es stürmische Böen geben. Ansonsten seien starke Bewölkung, Sprühregen und milde Temperaturen zwischen vier und sieben Grad zu erwarten. Eine Wetteränderung ist erst am Donnerstag in Sicht. Dann bringt eine Front nach Angaben des DWD bereits in der Nacht von Norden Regenschauer. Im Bergland werde es winterlich.