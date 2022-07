Turnhallenbrand mit hohem Schaden: Mutmaßlich Brandstiftung

Hinweise auf eine technische Ursache seien nicht gefunden worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Einbruchspuren seien ebenfalls nicht erkennbar. Möglicherweise sei das Feuer von außen durch einen Spalt in der Betonfassade fahrlässig oder vorsätzlich entfacht worden. Das Feuer in der Turnhalle einer Sekundarschule war am Mittwochabend im hinteren Bereich aus bislang unbekannten Gründen ausgebrochen. Sie wurde gerade renoviert und war nicht in Betrieb.