U-Ausschuss Hochwasserkatastrophe besucht Stolberg

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der Untersuchungsausschuss des Landtags zur Hochwasserkatastrophe hat am Freitag seinen ersten Ortstermin im Flutgebiet. Das Anfang Oktober konstituierte Gremium besucht dann Stolberg bei Aachen, wie der Landtag am Donnerstag mitteilte. Die 57.000-Einwohner-Stadt wurde von dem Hochwasser heftig getroffen: Der dramatisch angestiegene Fluss Vicht hatte unter anderem Teile der historischen Altstadt und die Haupteinkaufsstraße mit den Geschäften überflutet. Der Ausschuss will am Freitag nach der Plenarsitzung des Landtags zusammenkommen und am frühen Nachmittag zu der Informationsfahrt aufbrechen.

Von dpa