U-Ausschuss zu Flut besucht Stolberg: Ärger um Akten

Die Einkaufstraße mit allen Geschäften stand unter Wasser: In Stolberg sind die Folgen des Hochwassers vom Juli noch immer zu erkennen. Am Freitag kommen Landtagsabgeordnete zum Ortstermin. Unterdessen gibt es Ärger um die Akten.

Der vor einem Monat eingerichtete Parlamentarische Untersuchungsausschuss «Hochwasserkatastrophe» fährt am Freitag (13.30) zum ersten Vor-Ort-Termin ins Flutgebiet. Die Landtagsabgeordneten wollen sich in Stolberg bei Aachen ein eigenes Bild vom Ausmaß der Katastrophe und den entstandenen Schäden machen. Die Delegation wird auch mit Einsatzkräften, Hilfsorganisationen und Ehrenamtlichen zusammenkommen. Dem Ausschuss gehören 13 Abgeordnete an. Die Opposition kritisierte am Freitag, dass bisher von der Landesregierung noch keine Unterlagen geschickt worden seien.

«Von der Landesregierung liegt bisher keine einzige Akte vor», sagte der SPD-Abgeordnete Stefan Kämmerling dem «Kölner Stadt-Anzeiger». Dies sei ein «Unding angesichts des Ausmaßes, das diese Katastrophe hat.» Der Ausschuss-Vorsitzende Ralf Witzel (FDP) wies die Kritik im «Kölner Stadt-Anzeiger» zurück: Es sei schon häufig so gewesen, dass es bis zu sechs Wochen gedauert habe, bis eine Landesregierung - egal in welcher Konstellation - geliefert habe. Vielfach müssten vorher persönliche Daten geschwärzt werden.

Unterdessen besucht der Ausschuss am Freitag Stolberg. In der 57 000-Einwohner-Stadt hatte der dramatisch angestiegene Fluss Vicht Teile der historischen Altstadt und die Haupteinkaufsstraße überflutet. An der öffentlichen Infrastruktur entstand ein Schaden von 353 Millionen Euro. «Dazu kommen die privaten Schäden, die wir nicht beziffern können», erklärte ein Sprecher. Todesopfer gab es nicht.

Derzeit ermittelt die Stadt die Wohnsituation der Bürger, um den Bedarf an heizbarem Wohnraum zu erfahren. Das größte Problem sei der einbrechende Winter und das Fehlen von Heizungen in hochwassergeschädigten Häusern, sagte ein Sprecher.

Auch nach fast vier Monaten prägt die Flut noch das Stadtbild: Es gibt weiter mobile Toiletten, Duschen und Waschmaschinen. Die Stadt entsorgt bis zum 30. November kostenlos Sperrmüll und Bauschutt. In der Einkaufsstraße sind einige Geschäfte wieder eingezogen. Weit über 90 Prozent wollten bleiben, sagte der Stadtsprecher.