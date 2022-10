U-Bahn-Züge in NRW sind sicherer geworden

Düsseldorf (dpa/lnw)

Fahrten in den nordrhein-westfälischen U-Bahn-Zügen sind in den vergangenen Jahren immer sicherer geworden. Das geht aus einer Antwort der NRW-Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion im Landtag hervor. Demnach ist die Zahl der registrierten Straftaten in den U-Bahnen seit Beginn der statistischen Erfassung 2018 kontinuierlich gesunken.

Von dpa