U-Haft nach Überfall und Vergewaltigung in Recklinghausen

Recklinghausen (dpa/lnw)

Nach einem Raubüberfall und einer Vergewaltigung in einer Wohnung in Recklinghausen sitzt einer der mutmaßlichen Täter in Untersuchungshaft. Laut Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft hatten sich die drei Männer am Donnerstag (23.9.) gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verschafft. Dort forderten sie von einer Bewohnerin Geld und durchsuchten die Räume nach Wertsachen. Einer der mit Schlagstöcken bewaffneten Männer soll die Frau vergewaltigt haben. Die Polizei vermutet, dass die Tat im Zusammenhang mit dem Rotlichtmilieu steht.

Von dpa