U19-Nationalspieler Amyn wechselt nach Rotterdam

Köln (dpa/lnw)

U19-Nationalspieler Youssef Amyn verlässt den Fußball-Drittligisten Viktoria Köln und wechselt zum niederländischen Traditionsklub Feyenoord Rotterdam. Das gaben die Kölner am Donnerstag bekannt. Der 19 Jahre alte Amyn war 2020 aus der U17 von Borussia Dortmund nach Köln gekommen und hatte sich in der vergangenen Saison in den Profikader gespielt. Beim 0:5 im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München am Mittwoch stand er schon nicht mehr im Kader. Über die Ablöse-Modalitäten wurde nichts bekannt.

Von dpa