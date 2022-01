Übelriechende Wasserpistolen-Attacke mit Buttersäure

Dorsten (dpa/lnw)

Unbekannte haben auf einem Campingplatz in Dorsten (Kreis Recklinghausen) großflächig stinkende Buttersäure verspritzt. Die Polizei untersuche zur Zeit zwei große Wasserpistolen, die aus dem in der Nähe verlaufenden Wesel-Datteln-Kanal gefischt worden waren und derartig stanken, dass sie als «Tatwaffen in Frage kommen», wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstag sagte. Demnach war bereits in der Nacht zu Samstag an zahlreichen Parzellen und Fahrzeugen auf dem Platz, der von vielen Dauercampern genutzt werde, Buttersäure versprüht worden.

Von dpa