Über 185.000 Auffrischungsimpfungen: Ministerbrief auf Eis

Düsseldorf (dpa/lnw)

Über 185.000 Menschen in Nordrhein-Westfalen haben bereits eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Das Robert Koch-Institut (RKI) wies am Donnerstag die Zahl 185.631 für NRW aus. Das sind 14.270 Personen mehr als am Vortag.

Von dpa