Über 2600 Impfpass-Fälschungen: 93 Verfahren in Krefeld

Krefeld (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen sind seit November über 2600 Fälle von gefälschten Impfnachweisen bekannt geworden. Das erklärte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Freitag. «Impfpässe sind in der Pandemie zur Eintrittskarte in die Freiheit geworden - deshalb sind sie gerade bei denen beliebt, die sich nicht impfen lassen wollen.» Das Angebot gefälschter Dokumente sei dementsprechend auf dem Schwarzmarkt gestiegen. Impfpassfälschungen seien keine «Bagatellen» und müssten von der Polizei in NRW konsequent verfolgt werden.

Von dpa