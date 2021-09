Über 300 Weltpremieren: Schau zeigt unveröffentlichte Comics

Nicht alle Comics kann man kaufen: Manche bleiben in Schubladen liegen, werden von Verlagen abgelehnt oder sind schlicht noch nicht ganz fertig. Dem unveröffentlichten Material von mehr als 50 Zeichnern ist in Oberhausen jetzt eine eigene Ausstellung gewidmet.

Eine Zeichenserie von Ralf König "Dschinn Dschinn" (2001/3) hängt in der Ausstellung.

Das hat die Welt noch nicht gesehen: Bislang unveröffentlichtes Material von mehr als 50 Comiczeichnerinnen und -zeichnern aus dem deutschsprachigen Raum wird von diesem Sonntag an in der Oberhausener Ludwiggalerie präsentiert. Gezeigt werden mehr als 300 Zeichnungen. Die Schau steht unter dem Titel «Unveröffentlicht - Die Comicszene packt aus» und öffnet an diesem Sonntag. Sie kann bis zum 16. Januar besucht werden.

Ein Großteil der Projekte seien frei entstandene Zeichnungen und Geschichten, berichtete die Ludwiggalerie am Donnerstag. Aufgrund ihrer Ungebundenheit von Auftraggebern veranschaulichten sie die Handschrift der jeweiligen KünstlerInnen in hohem Maße. Gleichzeitig gebe die Schau einen Überblick über die deutschsprachige Comicgeschichte und die aktuelle Szene.

Gezeigt werden unveröffentlichte Einzelblätter und Geschichten unter anderem von Wilhelm Busch, Franz Graf von Pocci, Willi Kohlhoff, Isabel Kreitz oder Ralf König. Auch Werke von Rötger Feldmann, Matthias Schultheiss und Flix sind zu sehen.