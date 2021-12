Über 4100 vergebene Impftermine in Oberhausener Arena

Oberhausen (dpa/lnw)

Bei einer großangelegten Aktion haben sich am Sonntag mehrere Tausend Menschen in Oberhausen impfen lassen. Am späten Nachmittag war die Zahl von über 4100 vergebenen Impfterminen erreicht, wie Stadtsprecher Frank Helling berichtete. Unter dem Titel «Ärmel hochkrempeln: Oberhausen gegen Corona» waren Bürger aus ganz NRW eingeladen, sich gegen Corona einen Piks geben zu lassen. 5000 Impfdosen waren vorbereitet. Dieses Ziel sei vermutlich nicht ganz erreicht worden, die Stadt werte die Aktion in der «König Pilsener Arena» aber dennoch als großen Erfolg, sagte Helling.

Von dpa