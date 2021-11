Überfälle mit Machete: DNA-Spur führt zu 20-Jährigem

Bielefeld (dpa/lnw)

Dank einer DNA-Spur am Tatort hat die Polizei in Ostwestfalen und Lippe einem Tankstellenräuber weitere Taten zuordnen können. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in Bielefeld mit. Der 20 Jahre alte Tatverdächtige war Mitte August festgenommen worden. Er soll mit einer Machete bewaffnet in der Nacht auf den 9. August drei Tankstellen in Bielefeld und Gütersloh überfallen haben. Dabei setzte er als Druckmittel das lange Messer ein.

Von dpa