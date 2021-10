Überfall an Tankstelle: Kunde mit Messer verletzt

Königswinter (dpa/lnw)

Ein 25-jähriger Kunde ist bei einem versuchten Raubüberfall an einer Tankstelle mit einem Messer verletzt worden. In der Nacht zum Sonntag hielt sich der Kunde am Nachtschalter der Tankstelle in Königswinter auf. Wie die Polizei Bonn am Montag mitteilte, näherte sich plötzlich ein maskierter Unbekannter und umklammerte den Kunden von hinten.

Von dpa