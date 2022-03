Überfall auf Obdachlosen: Polizei sucht Zeugen

Odenthal (dpa/lnw)

Nach einem mutmaßlichen Überfall auf einen Obdachlosen im Rheinisch-Bergischen Kreis sucht die Polizei Zeugen. Polizisten hatten den verletzten 45-Jährigen nach dem Hinweis eines Mädchens an einer Bushaltestelle in Odenthal gefunden und einen Rettungswagen gerufen, wie die Ermittler am Mittwoch mitteilten. Die 14-Jährige hatte den Beamten von einem Handy-Video berichtet, das zeige, wie zwei Jugendliche auf den Mann eingeschlagen und -getreten hätten.

Von dpa