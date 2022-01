Überfall: Drach hätte laut Anklage beinahe Kind angeschossen

Köln/Frankfurt (dpa) -

Ein Schuss des früheren Reemtsma-Entführers Thomas Drach hätte laut Anklage bei einem Raubüberfall beinahe ein Kind getroffen. Bei dem Überfall auf einen Geldboten in Frankfurt am Main 2019 sei ein Fahrzeug getroffen worden, in dem ein zwölfjähriger Junge saß, sagte ein Sprecher des Kölner Landgerichts am Donnerstag. Das Kind sei aber nicht verletzt worden. Zuvor hatte der «Kölner Stadt-Anzeiger» (Freitagausgabe) berichtet.

Von dpa