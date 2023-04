Maskierte überfallen Schnellrestaurant in Lengerich

Die maskierten Männer bedrohten am Dienstagabend die Mitarbeiter des Lokals mit einer Schusswaffe und einem Messer und forderten Bargeld aus der Kasse, wie die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mitteilte. Danach flüchteten die Täter in unterschiedliche Richtungen - mindestens einer stieg in ein Auto, ein weiterer flüchtete zu Fuß. Trotz eines Großeinsatzes und Suche per Hubschrauber konnten die Männer zunächst nicht gefasst werden. Alle Mitarbeiter und Gäste des Lokals blieben unverletzt.

Zeugensuche

Zeugen, die den Überfall bzw. die Flucht der Täter beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Steinfurt unter 02551-150 zu melden.