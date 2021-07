Überholverbots-Zeichen mit Tempo 70-Schild überdeckt

Ein Unbekannter hat in Unna in einer 50er-Zone ein Überholverbots-Zeichen mit einem gleich großen Tempo 70-Schild überdeckt. Ein Mann, der aus seiner Sicht zu Unrecht geblitzt worden war, hatte die Polizei an der Radarfalle auf das 70er-Schild aufmerksam gemacht. Das hatte jemand mit Schrauben an dem Überholverbotszeichen festgemacht, wie die Behörden am Dienstag mitteilten.

Die Polizei nahm das offenbar gestohlene Tempo-70-Verkehrszeichen ab und stellte es sicher. Außerdem wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet - unter anderem wegen Amtsanmaßung. «Ohne Sinn und Verstand hat der Täter die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden aufs Spiel gesetzt», so die Polizei. Sie sucht nun nach Zeugen.