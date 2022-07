Überproportionales Plus an Asylanträgen im ersten Halbjahr

Berlin/Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Zahl der Asylanträge ist in Nordrhein-Westfalen im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum bundesweiten Anstieg überproportional gewachsen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) registrierte in NRW von Januar bis Juni 16.067 Anträge. Wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Statistik hervorgeht, sind das 5245 oder fast 49 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2021.

Von dpa