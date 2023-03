Übersetzerpreis geht an fünf Preisträger aus Ukraine

Straelen (dpa)

Der renommierte Straelener Übersetzerpreis geht in diesem Jahr an vier Übersetzerinnen und einen Übersetzer aus der Ukraine. Das teilte die Kunststiftung Nordrhein-Westfalen am Donnerstag mit. Das Preisgeld sei von sonst 25.000 Euro auf 50.000 Euro verdoppelt worden, alle Preisträger erhielten 10.000 Euro und die Einladung, im Europäischen Übersetzer-Kollegium in Straelen am Niederrhein einige Monate zu leben und zu arbeiten.

Von dpa