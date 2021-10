Übung: Taucherstaffel birgt Auto aus Hafenbecken

Düsseldorf (dpa/lnw)

Bei einem Übungsszenario haben rund 15 Taucher der Feuerwehr Düsseldorf im Hafenbecken gezeigt, wie ein Auto im Notfall aus dem Wasser geborgen wird. Einsatzkräfte brachten am Dienstag dafür sogenannte Hebekissen in rund vier bis zehn Metern Tiefe an dem gesunkenen Auto an, wie die Stadt mitteilte. Damit wurde der blaue Wagen an die Wasseroberfläche gedrückt. Mit einem Feuerwehrkran wurde er schließlich aus dem Hafenbecken und wieder an Land gehoben.

Von dpa