Marl (dpa/lnw)

Ein Ultraleichtflugzeug ist am Dienstag im Bereich des Flugplatzes Marl-Loemühle (Kreis Recklinghausen) abgestürzt. Beim Abheben sei der Pilot wegen einer Windböe abgedriftet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Flieger stürzte ab und krachte in den Zaun des Flugplatzes. Der Pilot blieb unverletzt und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 25.000 Euro.

Von dpa