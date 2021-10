Unbekannte bedrohen Frau mit Schusswaffe: Auto geklaut

Hamm (dpa/lnw)

Mit einer Schusswaffe sollen drei maskierte Männer eine 26-Jährige in Hamm bedroht und die Herausgabe ihres Autoschlüssels verlangt haben. Die Frau kam der Forderung nach und einer der Täter flüchtete mit dem gestohlenen Wagen in unbekannte Richtung, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die anderen beiden Männer seien in ein anderes Fahrzeug gestiegen und ebenfalls davongefahren. Die 26-Jährige hatte am Donnerstagabend vor einer Pizzeria geparkt, als die Unbekannten plötzlich auftauchten. Bei der Fahndung nach den Räubern wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt, hieß es. Die Polizei sucht nun nach weiteren Hinweisen.

Von dpa