Unbekannte beschädigen vorbeifahrenden Intercity der Bahn

Dülmen/Recklinghausen (dpa/lnw)

Unbekannte haben am Donnerstag mehrere Scheiben eines vorbeifahrenden Intercity-Zugs der Bahn beschädigt. Der Zugchef des IC 2409 von Norderney nach Köln habe während der Fahrt mehrere laute Einschläge vernommen. Später stellte er die Schäden an den Scheiben fest. Bahn-Mitarbeiter hätten dann gegen 20.30 Uhr die Bundespolizei in Recklinghausen gerufen. Wie diese am Samstag mitteilte, seien die Schäden womöglich zwischen Buldern und Dülmen entstanden.

Von dpa