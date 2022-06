Unbekannte bewerfen Intercity und beschädigen Seitenscheibe

Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Unbekannte haben am Mittwoch einen fahrenden Intercity-Zug der Deutschen Bahn in Höhe des Haltepunktes Gelsenkirchen-Rotthausen mit einem Gegenstand beworfen und eine Seitenscheibe beschädigt. Der Zugführer des IC 2217 von Greifswald nach Heidelberg habe gegen 14.40 Uhr die Bundespolizei in Gelsenkirchen informiert, weil er unmittelbar vor einer Bahnbrücke einen heftigen Schlag verspürt hatte, hieß es am am Freitag von der Polizei.

Von dpa