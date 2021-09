Unbekannte brechen bei schlafender Familie ein

Unbekannte sind in Mönchengladbach bei den schlafenden Bewohnern eines Hauses eingebrochen und haben einen E-Scooter sowie mehrere Elektrogeräte gestohlen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, gelangten die Täter in der Nacht zu Samstag durch ein gekipptes Fenster in das Wohnhaus im Stadtteil Ohler. Die Bewohner hätten im Obergeschoss geschlafen, während die Täter das Erdgeschoss durchsuchten. Weitere Details zu den Tätern waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen.