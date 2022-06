Unbekannte brechen Münzrollenautomaten auf

In einer der Filialen in Eslohe hätten die Täter eine Tür im hinteren Bereich des Gebäudes aufgehebelt und seien so in die Filiale gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Im Bankinnenraum brachen sie danach eine Klappe an der Automatenrückseite auf und entwendeten die Rollen mit den Münzen. In einer anderen Bankfiliale in derselben Straße wurde ebenfalls ein Automat aufgehebelt, an dem Kunden Kleingeld ziehen können. Einen Zusammenhang schließt die Polizei nicht aus.