Unbekannte feuern von Brücke Silvesterrakete auf Polizisten

Dortmund (dpa/lnw)

Drei unbekannte Männer haben in Dortmund von einer Brücke aus eine Silvesterrakete auf einen Streifenwagen gefeuert. Das Geschoss prallte von der Frontscheibe ab, und flog «haarscharf am Kopf eines Polizeibeamten vorbei», wie die Behörde am Montag mitteilte. Demnach war die Streifenwagenbesatzung am späten Samstagabend wegen eines Diebstahls gerufen worden. Auf einer Brücke sahen sie drei unbeteiligte Männer - die laut Polizei gezielt die Rakete abschossen. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen.

Von dpa