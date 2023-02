Unbekannte flüchten nach Geldautomatensprengung in Laggenbeck

Unbekannte haben am frühen Montagmorgen (20.2.) einen Geldautomaten in Ibbenbüren-Laggenbeck gesprengt. Die Täter befinden sich auf der Flucht. Bereits im Vorjahr war die Filiale Ziel von Bankräubern.

Am frühen Montagmorgen (20.2.) gegen 2.56 Uhr wurde der Geldautomat in einer Volksbank-Filiale an der Mettinger Straße gesprengt. Drei Personen, die dunkel gekleidet waren und Sturmhauben trugen, wurden am Tatort beobachtet.

Die Täter flohen anschließend mit einem schwarzen Audi über die Ibbenbürener Straße, wie eine Polizeisprecherin sagte. Verletzt wurde niemand.

Wie die Täter in das Geschäftsgebäude gelangten und ob sie Beute machten, ist noch unklar. Die Polizei sperrte den Bereich rund um die Bankfiliale zur Tatortsicherung ab. Zum Ausmaß des Schadens am Gebäude können noch keine Angaben gemacht werden.

Täter auf der Flucht

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos. Die Tatortaufnahme wird durch Spezialisten aus Münster unterstützt. Für die Dauer der Tatortaufnahme wurde die Mettinger Straße gesperrt.

Bereits im Januar des vergangenen Jahres wurde ein Geldautomat in derselben Filiale gesprengt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Die Polizeiwache Ibbenbüren nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 05451/591-4315 entgegen.