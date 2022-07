Mit Brandbeschleunigern haben Unbekannte in Köln vier Autos angezündet.

Zunächst habe in der Nacht zum Dienstag ein Fahrzeug gebrannt, in der Nacht zum Mittwoch drei weitere. An allen Tatorten gebe es Hinweise auf den Einsatz von Brandbeschleuniger, teilte die Polizei mit. Zeugen hätten eine Gruppe Jugendlicher weglaufen sehen. Konkrete Hinweise auf die Täter gab es aber zunächst nicht.