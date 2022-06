Unbekannte sprengen Geldautomat bei Einkaufszentrum

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag einen Geldautomaten auf dem Gelände eines Einkaufszentrums in Borken gesprengt. Die Täter flüchteten ohne Beute.

Die Explosion zerstörte das an einem Parkplatz befindliche frei stehende Gerät vollständig, wie die Polizei mitteilte. Trotz der Wucht der Detonation kamen die Täter jedoch nicht an das Geld im Inneren des Automaten. Der Tatort soll an der Nina-Winkel-Straße nahe der Weseler Straße liegen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sprangen die Täter nach der Sprengung in ein rotes Auto und fuhren mit hohem Tempo in Richtung Bocholt davon.

Die Polizei bittet Zeugen, die gegen 4 Uhr in der Nacht zum Freitag verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (02861) 9000 zu melden.