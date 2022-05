Unbekannte sprengen Geldautomaten: Bank stark beschädigt

Mehrere Zeugen hätten am frühen Samstagmorgen einen lauten Knall gehört und zwei vermummte Personen mit einer Stirnlampe beobachtet, teilte die Polizei mit. Anschließend seien sie in einem Auto geflohen, in dem ein dritter Unbekannter saß. Ersten Erkenntnissen zufolge machten die Täter keine Beute. Durch die Explosion sei allerdings ein hoher Sachschaden am Gebäude entstanden. Besonders der Vorraum der Bankfiliale wurde laut Polizei stark beschädigt.