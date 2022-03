Unbekannte sprengen Geldautomaten in Engelskirchen

Die Filiale sei in der Nacht auf Montag komplett verwüstet worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Die Täter - den Angaben zufolge Männer - seien anschließend mit einem Auto in unbekannte Richtung geflohen, teilten die Beamten weiter mit. Die Fahndung laufe. Die Höhe der Beute sei noch unklar. Am und im Gebäude entstand den Angaben zufolge ein hoher Sachschaden.