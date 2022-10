Unbekannte sprengen Geldautomaten: Täter flüchtig

Monschau (dpa/lnw)

Unbekannte haben in einer Sparkassenfiliale in Monschau bei Aachen einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter hätten die Detonation in der Nacht auf Freitag wahrscheinlich mit Gas ausgelöst, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Ob sie Beute machten, sei noch unklar. Am Gebäude sei ein erheblicher Schaden entstanden. Zuvor hatte es im gut 65 Kilometer entfernten Titz einen erfolglosen Versuch gegeben, einen Automaten zu sprengen.

Von dpa