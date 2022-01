Unbekannte stehlen Jagdhund: Polizei sucht nach «Aaron»

Rheine (dpa/lnw)

Unbekannte haben in Rheine (Kreis Steinfurt) einen Jagdhund aus seinem Zwinger entführt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, verschwand «Aaron» bereits in der Nacht zu Neujahr. Nun suchen die Ermittler mit einem Foto öffentlich nach dem drei Jahre alten Drahthaar-Wischler-Mischling.

Von dpa