Unbekannter filmt auf Mädchentoilette in Schule

Ein unbekannter Täter ist an zwei Schulen in Aachen unerlaubt auf die Mädchentoilette gegangen und hat dort gefilmt oder fotografiert.

Zwei Einsatzfahrzeuge der Polizei stehen am Straßenrand.

Jeweils eine Schülerin sei am Montag von der Nachbarkabine aus bei der Benutzung gefilmt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Anschließend sei der Unbekannte geflohen. Die Polizei ermittelt wegen Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen. Bei den Ermittlungen geht es auch darum, ob es in beiden Fällen derselbe Täter war.