Unbekannter schlägt obdachlose Frau: Schwer verletzt

Soest (dpa/lnw)

Ein Unbekannter hat nach Polizeiangaben in Soest eine obdachlose Frau angegriffen und schwer verletzt. Die 55-Jährige sei am Samstagnachmittag mit schweren Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie sei offenbar mehrmals geschlagen worden.

Von dpa