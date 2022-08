Unbekannter sticht auf 16-Jährigen im Sauerland ein

Meinerzhagen (dpa/lnw)

Ein 16-Jähriger ist bei einem Streit im Sauerland durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Zu der Auseinandersetzung sei es am Freitagabend in einem Skater-Park in Meinerzhagen (Märkischer Kreis) gekommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstagabend mit. Der 16-Jährige und seine drei Freunde seien dort von zwei Männern angesprochen worden. Zunächst kam es den Angaben zufolge zu einem Wortgefecht, dann zu einer Rangelei. Dabei habe einer der Unbekannten mit einem Messer auf den Jugendlichen eingestochen. Die beiden Männer seien mit einem Elektroroller geflohen. Nach ihnen wurde am Samstag gefahndet.

Von dpa