Unbeständiges Wetter am Wochenende in NRW

Wolken, Gewitter und niedrigere Temperaturen: Die frühsommerlichen Temperaturen legen am Wochenende in NRW eine Pause ein.

Am Samstag sei mit Regenschauern, Gewittern und starkem Wind zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit. Die Temperaturen liegen demnach zwischen 15 und 18 Grad. Ähnlich gehe es am Sonntag weiter. Laut DWD bleibt es bei einem Mix aus Schauern, Wolken und Gewittern bei 13 bis 16 Grad. In den Nächten liegen die Tiefstwerte bei vier bis neun Grad. Im Bergland könnten die Temperaturen nachts auf bis zu zwei Grad fallen. Bereits am Freitag gab es in NRW Schauer und starken Wind.