Unfall am Stauende auf A2 bei Dortmund: Verkehr fließt

Castrop-Rauxel (dpa/lnw)

Nach einem Unfall mit mehreren Lastwagen auf der Autobahn 2 (Oberhausen-Hannover) müssen Autofahrer im Ruhrgebiet noch mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Nach Angaben der Dortmunder Polizei sollen die Bergungs- und Reinigungsarbeiten noch bis zum Abend dauern. Drei Fahrspuren in Richtung Hannover sollen noch bis rund 19.00 Uhr gesperrt bleiben. Der Verkehr wird am Autobahnkreuz Dortmund-Nordwest über eine parallele Fahrbahn an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Von dpa