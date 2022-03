Unfall auf A46: Drei Verletzte

Grevenbroich (dpa/lnw)

Bei einem schweren Unfall auf der A46 bei Grevenbroich sind nach Angaben der Polizei drei Menschen verletzt worden. Die Autobahn wurde am Vormittag in Richtung Düsseldorf gesperrt. Ersten Ermittlungen nach war ein Lkw-Fahrer (59) an einem Stauende in den Laster eines anderen Fahrers (52) aufgefahren. Der vordere Lkw wurde durch die Wucht auf das Auto eines 60-Jährigen geschoben, das gegen den nächsten Lkw davor gedrückt wurde.

Von dpa