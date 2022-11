Unfall auf Kö mit sechs Verletzten: Polizei ermittelt

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nach dem Autounfall auf der Düsseldorfer Königsallee am Dienstagabend schwebt keiner der Verletzten mehr in Lebensgefahr. Das sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Die Polizei ermittele wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Insgesamt sechs Menschen wurden verletzt, zwei von ihnen schwer.

Von dpa