Unfall mit drei Autos in Gronau: Frau tödlich verunglückt

Die 68-Jährige war am Dienstagnachmittag mit ihrem Auto in Richtung B54 unterwegs, hinter ihr fuhr ein 47-Jähriger mit seinem Wagen, wie die Polizei in der Nacht mitteilte. Demnach kam ihnen auf der Gegenspur ein 60-Jähriger mit seinem Auto entgegen. Der Mann verlor aus bislang unbekannter Ursache in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto. Er kam auf die Gegenfahrbahn und sein Wagen stieß frontal mit dem Auto der Frau zusammen. Der Fahrer des folgenden Wagens konnte nicht mehr ausweichen und fuhr mit seinem Auto in die Unfallstelle. Im Krankenhaus starb die Frau an ihren schweren Verletzungen. Die beiden Männer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.