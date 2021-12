Unfall mit getötetem Mädchen: Anklage gegen zwei Autofahrer

Mehr als ein Jahr nach einem schweren Autounfall in der Eifel, bei dem ein achtjähriges Mädchen getötet wurde, hat die Staatsanwaltschaft Aachen Mordanklage gegen zwei junge Männer erhoben. Das Landgericht Aachen bestätigte am Mittwoch den Eingang der Anklage gegen die beiden heute 20-Jährigen. Zuvor hatten die «Aachener Nachrichten» berichtet.

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Laut Anklagebehörde hatten die beiden Männer Anfang August 2020 auf einer Landstraße bei Simmerath ein illegales Autorennen gefahren. Bei einem Überholmanöver in einer Kurve prallte einer der beiden damals 19-jährigen Männer mit seinem Wagen frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

In dem Auto wurden der damals 40-jährige Fahrer, seine 32 Jahre alte Beifahrerin und das Kind lebensgefährlich verletzt. Die Tochter der Frau starb später im Krankenhaus. Den jungen Fahrern wird unter anderem Mord, versuchter Mord in zwei Fällen und Teilnahme an einem verbotenen Autorennen vorgeworfen. Auch einer der Beschuldigten wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt.

Die beiden Autofahrer waren nach dem Unfall zunächst in Untersuchungshaft gekommen. Später hatte das Oberlandesgericht (OLG) die Haftfehle aufgehoben. Die Männer sind seit rund einem Jahr auf freiem Fuß.