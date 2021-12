Unfall mit Leichtkraftrad: Fußgängerin schwer verletzt

Eine 78-Jährige in Erkrath (Kreis Mettmann) bog am Montagnachmittag mit ihrem Leichtkraftrad, also einem kleinen Motorrad, an einer Kreuzung nach links ab, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Währenddessen ging die 60-jährige Fußgängerin gerade über die dortige Ampel und wurde dabei von dem Leichtkraftrad erfasst. Die Fußgängerin musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrerin des Leichtkraftrades blieb unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand ein geringer Sachschaden.