Unfall mit sechs Verletzten in Wesel

Ein Auto mit fünf Insassen ist am Montag in Wesel mit einem Lastwagen an einer Baustelle kollidiert. Die 26-jährige Autofahrerin aus Marl wurde schwer verletzt, vier Kinder im Alter von, sechs neun und zwölf Jahren sowie eine 67-Jährige und der Lkw-Fahrer wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Alle seien in Krankenhäuser gebracht worden. Aus den Fahrzeugen lief Treibstoff aus, die Fahrbahn musste gereinigt, Erdreich ausgehoben werden.