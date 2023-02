Unfall nach Waschgang: Frau und zwei Kinder leicht verletzt

Erst Autowaschgang, dann ein Crash mit dem blitzsauberen Wagen: Eine 88 Jahre alte Frau ist in Ahlen direkt beim Verlassen einer Waschanlage mit ihrem Wagen gegen ein anderes Auto gestoßen, in dem zwei kleine Kinder saßen.

Durch den Aufprall schleuderte das Auto mit den Kindern gegen eine Glaswand und die an der Staubsaugeranlage stehende 34-jährige Fahrerin, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Frau sowie die beiden Kinder im Alter von drei und fünf Jahren wurden leicht verletzt und in einem Krankenhaus behandelt.