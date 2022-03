Ungewöhnlich helle Färbung: Zoo stellt Trampeltier-Baby vor

Köln (dpa/lnw)

Ein neugeborenes Trampeltier mit ungewöhnlich hellem Fell hat seine ersten schlaksigen Schritte in der Öffentlichkeit gemacht. Das Trampeltier-Baby habe bereits neugierig die Anlage erkundet und sei das dritte Jungtier von Mutter Charlotte, teilte der Zoo am Donnerstag mit. Das männliche Fohlen kam bereits am 13. März zur Welt und bekam den Namen Kasper.

Von dpa