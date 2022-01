Unions Friedrich vor Wechsel zu Borussia Mönchengladbach

Zuvor hatten mehrere Medien über den bevorstehenden Abschied des gebürtigen Nordhessen aus der Hauptstadt berichtet. Von den Vereinen gab es vorerst keine Bestätigung. Am übernächsten Spieltag (22. Januar) tritt Union bei der Borussia an.

Friedrich war vor vier Jahren vom FC Augsburg zu Union gewechselt und mit den Eisernen gut ein Jahr später in die Bundesliga aufgestiegen. Mit hervorragenden Leistungen hatte er maßgeblichen Anteil am sportlichen Aufschwung, der die Köpenicker bis in den Europacup führte. Er bestritt 78 von 86 möglichen Liga-Spielen im Abwehrzentrum. Sein Vertrag bei Union läuft in diesem Sommer aus.

Zuletzt war Friedrich immer wieder mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht worden. Union hatte vor kurzem in Dominique Heintz vom SC Freiburg einen neuen Innenverteidiger verpflichtet - auch angesichts möglicher Abgänge auf dieser Position.